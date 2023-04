Der Täter ist gefasst. Für die Serie von Brandstiftungen in Oberhaid in den vergangenen Wochen soll ein Jugendlicher aus dem Landkreis verantwortlich sein. Wie der FT erfuhr, soll er 17 Jahre alt sein.

Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Bamberg ermittelten den Tatverdächtigen. Der Jugendliche gab zu, die Brände gelegt zu haben. Am Mittwoch erging auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg ein Haftbefehl wegen Brandstiftung und weiterer Delikte.

Nach Angaben von Rainer Erfurt, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberfranken, wurde der Haftbefehl wegen des Geständnisses und weil keine Fluchtgefahr bestehe, gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Der Jugendliche werde sich aber für seine Taten strafrechtlich verantworten müssen.

Am frühen Morgen des 9. April soll der Jugendliche einen Altkleidercontainer im Bereich Kanalstraße/Schweinfurter Straße in Oberhaid angezündet haben. Es entstand ein Schaden von rund 1000 Euro.

Landwirtschaftliches Anwesen

In den Morgenstunden des darauffolgenden Tages soll er erneut ein landwirtschaftliches Anwesen in einem Waldstück in der Nähe des Sportheims Oberhaid in Brand gesetzt haben. Der geschätzte Schaden beträgt rund 3000 Euro.

Zuletzt soll der Tatverdächtige am vergangenen Montagabend einen Stapel alte Jagdkanzeln im gleichen Gebiet angezündet haben. Die Feuerwehr verhinderte einen Waldbrand. Der Schaden beläuft sich auf rund 300 Euro. In allen Fällen wurde niemand verletzt. pol