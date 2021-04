Unumgänglich sei die Fällung der drei Bäume gewesen, lässt die Firma Bosch verlauten, und bezieht damit Stellung zu einem Leserbrief (FT vom 10. April 2021), in dem nach den Gründen für die Aktion am Berliner Ring gefragt wurde. „Leider waren die Schwarzpappeln vom sogenannten Pappeltriebsterben betroffen. Eine Gefährdung von Passanten durch herunterfallende Äste auf Radweg und Straße konnte nicht ausgeschlossen werden“, heißt es in einer Mitteilung von Bosch-Sprecherin Ulrike Fritzsch. Daher sei, nach Begutachtung durch einen Baumsachverständigen, die Fällung nötig gewesen. Man habe sie bei der Stadt Bamberg gemäß der Baumschutzverordnung beantragt und genehmigt bekommen. Fritzsch: „Selbstverständlich werden wir Ausgleichspflanzungen auf unserem Werksgelände vornehmen.“

Ohnehin sei Bosch in Bamberg die Schonung von Umweltressourcen wichtig. So habe man im vergangenen Jahr bereits knapp 90 Prozent des Stroms aus regenerativen Quellen bezogen und produziere weltweit bereits vollständig CO 2 CO2-neutral. red