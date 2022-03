Wie bereits vor Beginn der Pandemie findet die Kunst nun wieder ihren Weg in das Wahlkreisbüro der Bamberger Landtagsabgeordneten Ursula Sowa . Auf deren Einladung kam die Intervention „eingreifen ausgreifen“ zustande. Kunstwerke suchen ihren Platz im politischen Raum. „Am Markusplatz 6 geht es um Kommunikation, Vernetzung, Öffentlichkeit, politisches Handeln, die vita activa“, so beschreibt die in Bamberg aufgewachsene Künstlerin Ruth Loibl die Wahl des Ortes. Ihre Werke treten dazwischen mit einem weniger eindeutigen Charakter. Sie sind in einem Zwischenbereich angesiedelt zwischen starkem Auftritt, Außenwendung und Rückzug, Sammlung, Konzentration. „Ruth Loibls lebensgroße Kunstfiguren sitzen in meinem Schaufenster und erinnern, dass Kunst gerade in Krisenzeiten ein wichtige Ideenanker ist – sie lässt uns nicht allein“, so die grüne Landtagsabgeordnete Ursula Sowa .

Noch bis 23. März sind zwei lebensgroße Figuren aus der Serie „Bodenpersonal“ im Schaufenster des Wahlkreisbüros ausgestellt. Sie werden begleitet von den Eisengüssen „in and out“ und fünf Tuschfederzeichnungen, die während des ersten Lockdowns 2020 innerhalb der Serie „Homeofficestillleben“ entstanden. Um sie zu besichtigen, vereinbart man einen Termin unter oberfranken@ursula-sowa.de. red