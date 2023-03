Jed Thomas aus Yorkshire, England , gastiert am Montag, 13. März, im Liveclub. Einlass ist um 20 Uhr, Beginn um 21 Uhr. Der Eintritt frei. Jed Thomas spielt laut Veranstalter einen einzigartigen, unverkennbaren und großartigen Blues-Rock-Stil, den er live seit vielen Jahren mit Größen wie Joe Bonamassa , der Rory Gallagher Band oder Nine Below Zero zelebriert. Stilistisch ist Jed zwischen Stevie Ray Vaughan , Jimi Hendrix und Rory Gallagher unterwegs. Zusammen mit Nibbsy Toes am Bass und Fiete Blümel an den Drums hinterlässt Jed Thomas regelmäßig ein begeistertes Publikum. red