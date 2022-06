Völlig ungewohnt im Mai, aber immerhin noch vor der Spielsaison kam die Blaskapelle Schwürbitz zu ihrer Generalversammlung im Pfarrzentrum St. Josef zusammen. Anstelle einer Begrüßung gab es vom kurzfristig erkrankten Vorsitzenden Oswald Kremer einen schriftlichen Gruß, den Geschäftsführer Markus Heid verlas, welcher auch die Versammlung leitete.

Dirigent Michael Stettner berichtete davon, dass man trotz der fehlenden Auftritte der abgelaufenen Spielzeiten im Sommer 2022 mit drei Musikern mehr „an den Start“ ginge, was sehr erfreulich sei. Er zählte die vielen Verpflichtungen auf, die vor der Kapelle liegen. Start wird der Flurumgang am Pfingstmontag in Neuensee sein.

Jugendleiter Sebastion Stettner freute sich über neue Jugendliche an den Instrumenten und ließ durchblicken, dass die Jugendarbeit, wenn es der Vereinskalender zulässt, wieder aufgenommen werden wird. Geschäftsführer Markus Heid verglich die Haushalte vor der Pandemie mit den „Rumpfhaushalten“ der vergangenen beiden Jahre. Die größten Ausgaben wären für Noten erfolgt. Der Mitgliederstand von gut 200 Personen konnte gehalten werden.

Kreisvorsitzender Horst Sünkel nahm zusammen mit Dirigent Michael Stettner Ehrungen vor. Mit Konrad Kremer wurde ein aktives Mitglied der Kapelle zum Ehrenmitglied ernannt. Er ist der Kapelle seit 1968 treu und spielte Tenorhorn, Posaune und Trompete. „Über 50 Jahre Treue zum Verein und immer noch aktiv dabei, das ist vorbildlich für alle“, so Sünkel.

Trotz der schwierigen Verhältnisse hatten im vergangenen Jahr 20 Musiker am bronzenen Leistungsabzeichen „D1“ auf Kreisebene teilgenommen. Für Schwürbitz legten Hannah Hofmann, mit elf Jahren eine der jüngsten und besten Teilnehmerinnen, und Emma Kirchler die Prüfung ab. Beide bekamen die Leistungsnadel und die dazugehörende Urkunde verliehen.

Die Neuwahlen hatten folgendes Ergebnis: Erster Vorsitzender Oswald Kremer, Geschäftsführer Markus Heid, Dirigent Michael Stettner, Schriftführerin Julia Stettner. Beirat: Wolfgang Knippert, Angela Motschenbacher, Harald Müller , Silke Schulz, Johannes Hennemann, Daniela Spörlein, Aaron Heil, Madeleine Zethner, Sandra Jacob. Jugendleiter Sebastian Stettner und der katholische Ortsgeistliche Diter Glaeser sind „berufen“. Die Kassenprüfung wird von Elmar Dümlein, Silke Schulz und Horst Babst vorgenommen. sam