Die Brut- und Setzzeit in Wiese, Feld und Wald hat begonnen. Zwischen 1. März und Ende Juli brüten wieder zahlreiche Wildtiere . Deshalb appelliert der Bayerische Jagdverband an Spaziergänger und Naturfreunde , auf den Wegen zu bleiben und Jungtiere nicht anzufassen. Alleinsein bedeutet Sicherheit, heißt es in der Mitteilung.

Während dieser Zeit verwandeln sich Wiese, Feld und Wald in eine große Kinderstube, übrigens auch in der unmittelbaren Nähe von Siedlungen. Um dem Tier- und Artenschutz zu genügen, empfiehlt die BJV-Kreisgruppe Bamberg deshalb allen Naturfreunden , im Frühjahr auf den Wegen zu bleiben. Es wurde von Biologen herausgefunden, dass Menschen und Hunde, die auf den Wegen bleiben, von Wildtieren nicht als Bedrohung wahrgenommen werden.

Hunde anleinen

Frischlinge, Junghasen, Rehkitze und Entenküken sind gut getarnt und nahezu unsichtbar, wenn sie sich in Gefahr reglos ins Gras oder die Feldmulde drücken. Für Menschen gilt: schnell weggehen und die kleinen Tiere nicht anfassen. Wenn sie nach Mensch riechen, werden sie von den Muttertieren verstoßen und müssen qualvoll verhungern.

Vielerorts gilt zum Schutz der Jungtiere Leinenpflicht für Hunde. Die Gemeinde oder das Ordnungsamt informieren über geltende Vorschriften. Grundsätzlich sollte jeder Vierbeiner im Einflussbereich seines Halters bleiben und auf Ruf oder Pfiff hören oder eben an der Leine geführt werden, rät Steffi Götz, Sprecherin der BJV-Kreisgruppe Bamberg. red