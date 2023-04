Biologisch Gärtnern bedeutet Natur pur – die Kräfte der Natur nutzen und den organischen Kreislauf in den heimischen Beeten wieder herstellen. Ein Kurs der Solidarischen Landwirtschaft Bamberg (Solawi) richtet sich an Interessierte, die die Grundlagen des biologischen Gärtnerns lernen möchten. Es werden zwei Kurse parallel angeboten, Beginn ist jeweils um 17 Uhr.

Die zwei Kurse unterteilen sich in je vier Termine: Start ist am Mittwoch, 19. bzw. 26. April mit Beetplanung, Bodenvorbereitung und Bepflanzung. Am 17. bzw. 25. Mai stehen biologischer Pflanzenschutz , Mulchen und der Anbau von Wintergemüse auf dem Plan. Um Gartenpflege im Sommer und Gründüngung geht es am 12.. bzw. 19. Juli. Die Ernte, das richtige Lagern der Feldfrüchte, Gerätepflege und Planung schließen den Kurs dann am 13. und 20. September ab.

Es kann nur der ganze Kurs und nicht einzelne Termine gebucht werden. Für jede Kurseinheit sind zwei Stunden geplant. Die Teilnahmegebühr beträgt 30 Euro pro Person für den ganzen Kurs. Anmeldung direkt beim Solawi-Gärtner Simon Moser , E-Mail: gartenkurs.bamberg@gmail.com. red