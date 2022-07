Die Kreismusikschule Bamberg lädt am Samstag, 9. Juli, zum Sommerkonzert nach Zapfendorf ein. Nach über zwei Jahren Pause freuen sich die Schülerinnen und Schüler, wieder vor Publikum musizieren zu können. Alle Konzertteile finden in der großen Turnhalle der Schule in Zapfendorf statt. Der Eintritt ist frei.

Beginn ist um 15 Uhr

Um 15 Uhr wird laut einer Pressemitteilung der Kreismusikschule das Konzert eröffnet, bevor viele Kindern aus der Musikalischen Früherziehung die Bühne stürmen und gemeinsam mit jungen Instrumentalistinnen und Instrumentalisten aus dem gesamten Landkreis die Bilderbuchgeschichte des bekannten Grafikers Leo Lionni vom kleinen Pezzettino gestalten werden, der auf der Suche nach seinem Glück ist. Um 16.30 Uhr beginnt der Konzertteil mit Ensembles der Kreismusikschule. Vom Junior-Akkordeon-Ensemble über Holz- und Blechbläser bis zu einem Folkensemble mit Gitarre und Harfe.

Um 18 Uhr beschließen das Gitarrenorchester und das Streichorchester der Kreismusikschule den musikalischen Nachmittag mit einem Orchesterkonzert . Als Solistinnen geben die Musikschulschülerinnen Rebekka Kestler, Blockflöte, und Katharina Schweizer, Querflöte, ihren Abschied mit einem Doppelkonzert von Georg Philipp Telemann . red