Thomas Roschmann will als neuer Verantwortlicher für den Bevölkerungsschutz den Bereich weiter voranbringen. „Der Katastrophen- und Bevölkerungsschutz gehört zu unseren wichtigsten Aufgaben“, ist Roschmann überzeugt. Der Rettungsdienstleiter der Johanniter in Oberfranken steht seit Kurzem auch an der Spitze des Bereichs Bevölkerungsschutz . Gemeinsam mit Christoph Egner hat Thomas Roschmann die Sachgebietsleitung inne.

Vielfältige Einsatzgebiete

Die beiden sind aktuell für rund 60 aktive Ehrenamtliche verantwortlich, die sich bei den Johannitern in Oberfranken engagieren, zum Beispiel im Rahmen von Sanitätsdiensten, bei denen die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer bei Volksfesten, Musikfestivals oder Sportveranstaltungen vor Ort sind, um bei Notfällen und plötzlichen Erkrankungen Erste Hilfe zu leisten.

Auch in festen Einheiten wie der oberfränkischen Motorradeinheit, der Psychosozialen Notfallversorgung, den Helfern vor Ort Eggolsheim oder den sogenannten Schnell-Einsatz-Gruppen (SEG) sind die Johanniter aktiv. „Wir haben in Oberfranken aktuell einen SEG- Trupp, der sich bei Großschadenslagen um den Patiententransport kümmert, und eine SEG-Information und Kommunikation, die im Einsatzfall die Einsatzleitung unterstützt. Eine zweite SEG-Transport steht in den Startlöchern“, erklärt Thomas Roschmann.

Für seine neue Aufgabe hat sich der erfahrene Rettungsdienstler einiges vorgenommen: „Vor allem drei Dinge sind mir wichtig: Die Einsatzdienste, die wir besetzen, müssen reibungslos funktionieren. Wenn unsere Leute alarmiert werden, dann müssen sie bereit für den Einsatz sein. Und wir müssen unsere Ehrenamtlichen kontinuierlich fort- und weiterbilden.“

Christoph Egner ergänzt: „Wir setzen alles daran, dass die Johanniter in der Region als wertgeschätzter und vollwertig wahrgenommener Partner gesehen werden.“ Die neue Doppelspitze sieht sich hierbei auf einem guten Weg: Der Fuhrpark wurde bereits deutlich aufgewertet und auch an der Verbesserung der Ausrüstung wird gearbeitet.

Überregionale Zusammenarbeit

„Wir freuen uns, dass auch die Zusammenarbeit mit den anderen Hilfsorganisationen hier in der Region bereits gut läuft. So führen wir zum Beispiel Schulungen gemeinsam mit dem BRK durch. Und das werden wir sicher noch ausbauen“, so Roschmann. Die Johanniter haben auch die Unterstützungsgruppe Sanitätseinsatzleitung (UGSanEL) vor kurzem übernommen. Diese offizielle Katastrophenschutzeinheit unterstützt bei größeren Einsätzen den Organisatorischen Leiter und den Leitenden Notarzt.

Die Zusammenarbeit mit anderen Hilfsorganisationen, aber auch mit den zuständigen Behörden in der Region als auch überregional, ist auch Christoph Egner besonders wichtig. Ohne gut ausgebildete Helferinnen und Helfer können solche Einheiten nicht besetzt werden. Deswegen liegt das Hauptaugenmerk auf der Fortbildung bereits aktiver Ehrenamtlicher und natürlich auch der Gewinnung neuer Ehrenamtlicher.

„Wir bieten unseren Helferinnen und Helfern viele attraktive Einsatzmöglichkeiten, auf die wir sie auch gut vorbereiten. So planen wir zum Beispiel eine Führerscheinausbildung für Lkw und Anhänger“, erzählt Roschmann. Dazu gehört aber auch die Nachwuchspflege.

Nur ehrenamtlich tätig

Alle Kräfte im Bevölkerungsschutz der Johanniter sind ehrenamtlich aktiv. Einen Teil der benötigten Fahrzeuge beschaffen Land oder Bund. Für die weitere Ausstattung müssen die Johanniter selbst aufkommen. „Um all unseren ehrenamtlichen Aufgaben nachkommen zu können, sind wir deshalb auf Spenden, Fördermitglieder und andere Unterstützer angewiesen“, sagt Roschmann. „Wir freuen uns sehr, wenn auch dieser Kreis noch wächst.“ red