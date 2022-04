Fast ging eine Seniorin Freitagmittag in Hirschaid Telefonbetrügern auf den Leim. Unter der bekannten Masche, dass ein vermeintlicher Sohn einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und nun eine Geldzahlung notwendig sei, brachten sie die Frau fast dazu, ihr Erspartes an eine Geldabholerin zu übergeben. Die Seniorin deutete zunächst ihre Hilfsbereitschaft an. Kurze Zeit später, gegen 13.15 Uhr, erschien auch schon eine unbekannte Frau an der Tür, welche die abgemachte Kaution in Empfang nehmen sollte. Erst hier bemerkte die Seniorin , dass sie die ganze Zeit mit Betrügern Kontakt hatte, die es lediglich auf ihr Erspartes abgesehen hatten. Sie schlug der bislang unbekannten Geldabholerin die Tür vor der Nase zu. Die Abholerin wird wie folgt beschrieben: etwa 25 Jahre alt und 1,65 Meter groß, südländische Aussehen, lange schwarze Haare, dunkle Kleidung.

Die Kripo Bamberg bittet um Hinweise von Zeugen, die am Freitag zwischen 12 und 14 Uhr im Bereich Pickelstraße/Vorderer Graben sowie Leimhüll verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge oder eine Frau mit passender Personenbeschreibung beobachtet haben, sich unter Telefon 0951/9129-491 zu melden. red