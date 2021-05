Mit der Masche des Schockanrufs versuchten am Mittwoch unbekannte Betrüger bei mehreren Telefonaten, insbesondere im Großraum Bamberg, an das Geld ihrer Opfer zu gelangen. Die meisten Angerufenen erkannten die Betrugsmasche. Eine 82-jährige Seniorin aus Pommersfelden übergab allerdings mehrere Tausend Euro an einen Täter. Die Kripo Bamberg bittet um Hinweise.

Nachdem die Betrüger vorher bei der Seniorin angerufen hatten, erschien am Mittwochnachmittag ein vermeintlicher Anwalt an der Haustür der 82-Jährigen. Der Mann gaukelte der betagten Frau vor, dass ihr Enkel nach einem Verkehrsunfall 10 000 Euro bezahlen müsse, ansonsten drohe ihm eine mehrjährige Gefängnisstrafe. Für die geschockte Frau war es eine Selbstverständlichkeit ihrem Enkel zu helfen, weshalb sie die geforderte Geldsumme an den vermeintlichen Anwalt an der Haustür übergab. Erst am Abend erkannte die Seniorin im Beisein von Angehörigen den Betrug und schaltete die Polizei ein. Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 30 Jahre alt und schlank, geschätzte 170 Zentimeter groß, er sprach hochdeutsch und trug auffällig weiße Turnschuhe.

Bei der Anzeigenaufnahme schilderten Zeugen , dass ihnen bereits am Vortag an verschiedenen Örtlichkeiten in Pommersfelden ein beiger Pkw-Kombi mit möglicherweise Ansbacher Autokennzeichen (AN) auffiel, der eventuell von den Betrügern verwendet wird. Hinweise nimmt die Bamberger Kripo unter der Rufnummer 0951/9129-491 entgegen.

Die oberfränkische Polizei warnt erneut vor den Betrügern und gibt folgende Tipps:

· Seien Sie misstrauisch, wenn sich eine Person am Telefon als Verwandter, Bekannter oder sonstiger Beauftragter, wie beispielsweise Anwalt , ausgibt und von Ihnen Geld fordert.

· Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen.

· Informieren Sie sofort die Polizei , wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt – Notruf : 110. red