In allen elf Seniorenzentren der Gemeinnützigen Krankenhausgesellschaft (GKG) sind neben den Pflegekräften und den Ergotherapeuten auch 48 Betreuungskräfte tätig. Diese betreuen und begleiten – in enger Kooperation und fachlicher Absprache mit den Pflegeteams – die Bewohner zum Beispiel beim Lesen, beim Basteln, beim Spazierengehen oder bei kulturellen Veranstaltungen. Zur Unterstützung in ihrer Tätigkeit erhalten die Betreuungskräfte einmal jährlich eine zweitägige Fortbildung.

Zweiteiliger Kurs

Im ersten Teil behandelte Diätassistentin Sabine Riemer das Thema „Rund um’s Kochen“. Praxisnah erhielten die Teilnehmer das Wissen und Rüstzeug zur Durchführung von Koch- und Backgruppen mit den Senioren. Im zweiten Teil setzten sich die Betreuungskräfte mit der Sterbebegleitung auseinander. Stephan Lamprecht vom Hospizverein Bamberg vermittelte den Betreuungskräfte die Themen „Was ist Palliativ Care und Hospizarbeit?“ und „Wann beginnt das Sterben?“.

Selbst Betreuungskraft werden

Zusätzlich wurden die Mitarbeiter auch in der Kommunikation mit den Sterbenden und ihren Angehörigen geschult.

Mit einer zehn Wochen bis drei Monate dauernden Weiterbildung können sich Interessierte zur Betreuungskraft gemäß §43b, 53c SGB XI ausbilden lassen. Betreuungskräfte sind ein wichtiger Bestandteil in der Versorgung und Betreuung von Bewohnerinnen und Bewohnern in Seniorenzentren . Eine Aufgabe, die sehr sinnstiftend ist. red