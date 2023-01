Eine besondere Ehre wurde vor kurzem Walter Bergmann aus Hirschaid zuteil: Im Landratsamt bekam er die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgehändigt.

In seiner Laudatio gab Landrat Johann Kalb einen Überblick über das außerordentliche Engagement des Geehrten: „Herr Bergmann hat in vielen gesellschaftlichen Bereichen durch sein großes Engagement hohe Wertschätzung und Anerkennung erworben.“ So gehört er seit seiner Berufung 2006 dem Kirchenrat der Kirchenverwaltung St. Vitus Hirschaid an und übernahm 2008 das Amt des Kirchenpflegers. Seither kümmert er sich federführend um die Liegenschaften der Kirchenstiftung und Pfründestiftung St. Vitus Hirschaid . Bergmann begleitete unter anderem auch die Sanierungs- und Umbauarbeiten in der Kirche.

Engagement in der Kita

Darüber hinaus übernahm er ehrenamtlich die Verwaltungstätigkeit der katholischen Kindertagesstätte St. Vitus.

„Als sich Bedarf für weitere Kindergruppen abzeichnete, plante Herr Bergmann zusammen mit der Leitung der Kindertagesstätte und dem Architekten den Ausbau der Einrichtung. Zusammen mit seiner Ehefrau kümmert er sich zudem um die Urlaubsvertretung des Pfarrers. Pater Branko aus dem Kloster Sticna, Ivancna Gorica, Slowenien, wohnt für diese Zeit bei der Familie Bergmann und wird herzlich umsorgt.“ Bergmann leitete auch in den vergangenen Jahren alle zwei Jahre die „Jugend-Pfarrfahrten“ nach Slowenien. Im Vorfeld überlegte er sich mit den Patres in Slowenien Ausflugsziele, arrangierte unter anderem Treffen mit den slowenischen Ministranten und klärte die Übernachtungsmöglichkeiten ab. Bei Besuchen der slowenischen Jugendlichen hier in Deutschland kümmert er sich ebenfalls um Ausflugsziele sowie deren Unterkunft und steht als Ansprechpartner zur Seite.

Mit Unterstützung seiner Frau leitet und betreut Bergmann seit 2007 das Krippenmuseum in Hirschaid . Jährlich finden dort zwei Ausstellungen statt, zum einen an Ostern mit Ostereiern aus aller Welt und Osterkrippen, zum anderen an Weihnachten mit gesammelten Krippen aus aller Welt.

Die hier erzielten Spenden werden dem Kloster Sticna, der Zisterzienserabtei in der slowenischen Partnergemeinde von Hirschaid , zur Verfügung gestellt. Die Eheleute Bergmann haben im Jahr 2007 die Leitung des „Freundeskreises Abtei Sticna“ in Slowenien von Hubert und Inge Patzelt übernommen und weitergeführt. 2009 wurden sie wegen ihrer Verdienste um das Kloster zu Ehrenmitgliedern der Abtei Sticna ernannt. Neben seinem Engagement für die Pfarrgemeinde und die Freundschaft mit dem slowenischen Kloster übt Herr Bergmann seit 1994 die Funktion des Präsidenten beim „Verein der vom katholischen Frauenbund Geschädigten“ oder kurz „Gschädigten“ aus. Dieser Verein wurde 1968 von Männern gegründet, deren Frauen beim Katholischen Frauenbund sehr aktiv und deswegen oft außer Haus waren. Mittlerweile stellt diese Initiative eine kulturelle Bereicherung für die gesamte Wohnortgemeinde dar.

„Der Einsatz von Herrn Bergmann verdient es, öffentlich gewürdigt zu werden“, stellte Landrat Kalb heraus. Mit diesen umfangreichen Tätigkeiten stelle er sich uneigennützig und überdurchschnittlich in den Dienst der Gesellschaft. red