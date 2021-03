Die Staatliche Berufsschule II Bamberg setzt bundesweit Maßstäbe: Nach zweijähriger Zusammenarbeit mit neun weiteren Berufsschulen aus dem gesamten Bundesgebiet wurde der Leitfaden " Berufsschule digital" fertiggestellt und diesen allen 9000 deutschen Berufsschulen zur Verfügung gestellt. Der Leitfaden ist im Rahmen des Projektes " Berufsschule digital" entstanden, das von der Deutschen Telekom Stiftung finanziert wurde. Er beinhaltet zehn Kapitel, in denen Bausteine für die Weiterentwicklung von digitaler Schule und Online-Unterricht erläutert werden. So werden etwa die Fortbildungsplanung im Zeitalter der Digitalisierung oder auch digitale Werkzeuge im Unterricht thematisiert. Für weitere Informationen oder eine Besichtigung des Konzeptraumes kann man sich an Udo Kegelmann (kegelmann@berufsschule2-bamberg.de) wenden. Der Leitfaden ist abrufbar auf www.telekom-stiftung.de/handreichung-berufsschule-digital sowie auf www.lehrer-online.de/fokusthemen/dossier/do/berufsschule-digital/. red