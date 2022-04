Der Verein „Freund statt fremd“ bietet regelmäßig Beratung für Geflüchtete aus der Ukraine an und wird dabei von den Dolmetschern des Vereins Bamberg : UA unterstützt. Zum einen wurden Beratungsteams etabliert, die vor Ort in den Gemeinschaftsunterkünften bzw. Hotels regelmäßig für Fragen zur Verfügung stehen. Außerdem gibt es eine neue Ukraine-Sprechstunde, regelmäßig dienstags von 17 bis 19 Uhr in der Begegnungsstätte „Blaue Frieda“, Schützenstraße 2a. Diese Angebot wurde speziell für Ukrainer eingerichtet, die privat untergebracht sind bzw. auch für deren Gastgeber. red