Als der 30-jährige Fahrer eines Kleintransporters am Samstagvormittag auf der A 70, Richtung Bamberg, zum Überholen eines vorausfahrenden Lkws nach links ausscherte, übersah er einen dort mit höherer Geschwindigkeit herannahenden Ford. Dessen 35-jähriger Fahrer musste voll abbremsen und nach links ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Er streifte deswegen mit der linken Fahrzeugseite die Mittelschutzplanke, wodurch ein Schaden von rund 9000 Euro entstand.

Etwa 20 000 Euro Schaden richteten Einbrecher an, als sie zwischen Sonntagabend, 21 Uhr, und Montagmorgen, 4.30 Uhr, gewaltsam in die Räumlichkeiten einer Firma in der Industriestraße eindrangen. Offenbar mit einem vorgefundenen Betonstein schlugen die Unbekannten die Glasfassung der Eingangstüre ein und gelangten so in die Räumlichkeiten. Dort wüteten sie, brachen sämtliche Büromöbel auf und durchwühlten diese. Zudem zerschlugen die Eindringlinge die Stechuhr und beschädigten die Stromversorgung an zwei Sicherungskästen. Um Hinweise bittet die Polizeiinspektion Bamberg-Land, Telefonnummer 0951/9129-310.

Einen Schaden von circa 1500 Euro richtete ein unbekannter Verkehrsteilnehmer an einem in der Kunigundenruhstraße geparkten Pkw an. Bereits in der Zeit um den 7./8. Februar wurde der schwarze Renault Zoe an der hinteren linken Stoßstange angefahren. Ohne seiner Unfallmeldepflicht nachzukommen, machte sich der Verursacher aus dem Staub. Zeugen der Unfallflucht können sich bei der Polizei Bamberg-Land melden.

Nachdem er sich am Sonntagnachmittag einer Kontrolle entzogen hatte, wurde ein 18-jähriger Kradfahrer wenig später von der Verkehrspolizei im Ortsgebiet erneut angetroffen. Diesmal endete sein Fluchtversuch in einem schlammigen Feldweg, wo er eingeholt wurde. Grund für sein Verhalten war die nicht ausreichende Fahrerlaubnis für das von ihm gefahrene Motorrad. Dieses wurde zur technischen Begutachtung sichergestellt. Der 18-Jährige erhält eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis . pol