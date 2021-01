Zu einem Verkehrsunfall mit rund 2000 Euro Blechschaden kam es am Mittwochmittag in Breitengüßbach . Beim Abbiegen von der Schützenstraße nach rechts in die Ortsstraße Erlein übersah ein 73-jähriger VW-Fahrer den entgegenkommenden VW Multivan eines 55-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde.