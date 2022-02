Am Donnerstag erstattete ein 41-Jähriger Anzeige gegen einen 64-Jährigen wegen Nötigung im Straßenverkehr. Beide Fahrzeuge begegneten sich in der Weinbergstraße. Da die Straße so eng war, fühlte sich der 41- Jährige genötigt, zurückzufahren, um den 64-Jährigen vorbeifahren zu lassen. pol