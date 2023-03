Die Theatergruppe Schönbrunn hat ihr 52-jähriges Bestehen gefeiert. Am 6. Januar 1971 trat die Gruppe das erste Mal in Erscheinung. Ziel sei damals gewesen, für den Neubau Pfarrjugendheimes einen Teil beizutragen. Also habe man beschlossen, Theater zu spielen und die Einnahmen an den damaligen Pfarrer Anton Krapp zu überreichen. Das berichtet die Theatergruppe in einer Pressemitteilung.

Niemand habe damals geahnt, dass die Gruppe nach 52 Jahren immer noch spielen würde. Der einzige verbliebene Akteur von 1971 ist der heutige Vorstand Alfons Fröhling. Valentin Kraus war 33 Jahre lang der Regisseur.

Das 50-jährige Jubiläum 2021 konnte wegen der Coronapandemie nicht gefeiert werden, so lud die Theatergruppe jetzt zu einem Ehrungsabend ein. Mit einem kurzen Rückblick über den Werdegang der Theatergruppe , die seit 1996 auch ein eingetragener Verein ist, informierte Alfons Fröhling die Gäste.

Besonders erwähnte er auch die Verdienste vom Gründungs und inzwischen Ehrenvorsitzender Georg Fröhling, der leider an diesem Ehrungsabend nicht teilnehmen konnte.

Zwei neue Ehrenmitglieder

Nach der Begrüßungsrede übernahm dann Karl-Hans Hollet das Wort, der auch durch den weiteren Abend führte und die Ehrungen vornahm. Der erste Höhepunkt des Abends war die Ernennung von zwei Mitgliedern zu Ehrenmitgliedern: Alfons Fröhling, seit Anfang an dabei und auch heute noch als Regisseur und Spieler tätig, sowie der langjährige Regisseur Valentin Kraus.

Die Ehrennadel in Gold bekamen für ihre 50-jährige aktive Theaterzugehörigkeit Monika Kregler, und Walter Wadas für 45 Jahre. Des Weiteren wurden mit der goldenen Ehrennadel geehrt: der langjährige Kassier Karl-Hans Hollet für 40 Jahre und Christiane Hollet ist ebenfalls seit 40 Jahren dabei und mittlerweile Leiterin des Kartenvorverkaufes.

Es wurden noch viele Mitglieder für 25, 30 und 35 Jahre mit der silbernen Ehrennadel geehrt. Der Jubiläumsverein hat auch einige Spenden überreicht. Die Spendenschecks wurden verteilt an Annemarie Straub, Leiterin des Krankenbesuchsdienstes der Gemeinde Schönbrunn, der sich nur über Spenden finanziert, an den Bürgermeister Dirk Friesen für die Gemeindebücherei und an Pfarrer Bernhard Friedmann für die Restaurierung der Pfarrkirche Schönbrunn.

Für die Unterhaltung während des ganzen Ehrungsabends sorgten Ralf Ahlborn vom „ Theater am Michelsberg “ in Bamberg sowie die Band „Tutti Frutti “ aus Prölsdorf. red