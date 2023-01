Eine Premierenlesung findet am Samstag, 21. Januar, um 18 Uhr in der Bücherei Gundelsheim statt: Angelika Gaufer stellt ihr neues Buch „Aufgestiegen Abgefahren“ vor.

8400 Kilometer solo auf dem Fahrrad, an der Atlantikküste entlang, im Sommer 2022: Angelika Gaufer ist vom Süden Portugals ans Nordkap Norwegens geradelt und hat die Fülle an Erlebnissen im Anschluss in ein Buch gegossen.

Die Lesung bietet laut einer Pressemitteilung eine Kostprobe aus inspirierenden Begegnungen, faszinierenden Natureindrücken und dem, was so eine Reise mit einem Menschen macht. Einige grandiose Bilder sind wie im Buch auch bei der Lesung mit im Gepäck.

Näheres über die Autorin findet sich auf der Website von Angelika Gaufer: aufgestiegen-abgefahren.de. Der Eintritt kostet zwölf Euro inklusive Getränken und Häppchen. Die Veranstalter bitten um Anmeldung per Telefon unter der Nummer 0951-70049300 oder per Mail an buecherei@gemeinde-gundelsheim.de. red