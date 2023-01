Das Warten hat ein Ende: Zum ersten Mal seit 13 Jahren betritt die legendäre Beatpunk-Band „The Go Faster Nuns“ exklusiv die heimische Bühne des Liveclubs für ihre einzige Show in Bamberg . Am 20. Januar geht es um 20 Uhr los. Einlass ist um 19 Uhr. Tickets sind im Vorverkauf für 12 Euro zu haben.

Die Festival-Auftritte und Club-Shows in den letzten Jahren haben es gezeigt: Die Konzerte der „Nuns“ haben seit den 90ern nichts an Intensität verloren, Hits wie „Peppermint Petty“, „Sunshine Song“ oder „On the Radio“ nichts an Glanz eingebüßt.

Mit dabei sein werden alte Freunde „Rex Melodica“ und „Morph Club“: „Charlotte“ werden als Support-Band einheizen, für den richtigen Sound nach der Show sorgt Rex Danny beim „Rex Report“. red