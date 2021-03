Mit dem Spendenwettbewerb "Bayernhafen Rückenwind" unterstützt Bayernhafen jedes Jahr soziale Projekte zugunsten von Kindern und Jugendlichen in den Regionen rund um die Bayernhafen-Standorte Aschaffenburg, Bamberg , Nürnberg, Roth, Regensburg und Passau. Insgesamt spendet Bayernhafen laut einer Mitteilung 15 000 Euro. Jetzt geht "Bayernhafen Rückenwind" in die nächste Runde: Bis Ende März können sich wieder bayerische Vereine, Organisationen, Einrichtungen und Initiativen direkt bei Bayernhafen mit ihren Vorhaben bewerben. Die Rückenwind-Jury wählt im Anschluss aus den eingereichten Projekten und Ideen erneut zehn Projekte aus, die dann jeweils 1500 Euro "finanziellen Rückenwind" erhalten.

Die Vielfalt an engagierten Aktionen und Initiativen zeigen auch die Gewinner-Projekte des vergangenen Jahres: So gehörte unter anderem eine Rock-Bandklasse einer Bamberger Mittelschule zu den ausgezeichneten Projekten.

Interessierte Organisationen können sich mit einer Beschreibung ihres Projekts im Internet, per E-Mail oder per Post bewerben. Im Internet unter: www.bayernhafen.de/rueckenwind, per E-Mail an rueckenwind@bayernhafen.de; per Post an Bayernhafen GmbH & Co. KG Spendenwettbewerb Rückenwind Linzer Straße 6, 93055 Regensburg. red