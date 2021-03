Das Warten hat ein Ende: Ab morgigen Donnerstag können Besucher wieder den Steigerwald in luftiger Höhe genießen. Der Baumwipfelpfad in Ebrach öffnet nach viereinhalbmonatiger Unterbrechung als eine der ersten Einrichtungen dieser Art in Bayern wieder seine Pforten, teilten die Bayerischen Staatsforsten am Dienstag mit. Nach Abstimmung mit dem zuständigen Landratsamt in Bamberg und einem angepassten Hygienekonzept bietet der Baumwipfelpfad Steigerwald jeweils Donnerstag bis Sonntag von 10 bis 16 Uhr wieder die Möglichkeit, in die Höhen des Steigerwaldes emporzusteigen. Zu den Osterferien startet die Sommersaison mit täglicher Öffnung von 9 bis 18 Uhr. Nach aktueller Corona-Lage ist ein Besuch ohne Terminvereinbarung möglich, jedoch gilt auf dem Pfad Maskenpflicht. Führungen können derzeit nicht angeboten werden. Weitere Informationen zum Baumwipfelpfad finden Interessierte auf der Webseite www.baumwipfelpfadsteigerwald.de. Foto: privat