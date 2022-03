Aufgrund des Baufortschrittes in der Maximilianunterführung in Hirschaid ist zum Umbau der Verkehrsführung eine kurzzeitige Vollsperrung erforderlich. Die Arbeiten beginnen am Freitag, 4. März, um 13 Uhr und dauern bis kommenden Samstag, 5. März, bis circa 18 Uhr. Ab Samstagabend ist die Maximilianunterführung ähnlich der aktuellen Verkehrsführung wieder befahrbar. Die Umleitungsstrecke ist innerörtlich über die Industriestraße und Grießweg ausgeschildert. red