Für die Vermählung von Barockmusik und Jazz mag kein Ort besser geeignet sein als das Aufseßhöflein, das barocke Lustschloss von Johann Dientzenhofer . „Restart Kultur 2021“ bringt die Kultur zu den Menschen zurück, wenn sich unter anderem sechs Musiker der Bamberger Symphoniker und eine Organistin gemeinsam mit der herausragenden australischen Sopranistin Valda Wilson (Staatstheater Saarbrücken) zusammenfinden. Neben berühmten Arien aus Händels Opern und Oratorien finden sich auch Glanzlichter des italienischen Barock sowie zum Ausklang des Konzertes Evergreens aus dem Repertoire der legendären Jazzsängerin Ella Fitzgerald . „Handel with Ella, Barockensemble meets the music of Ella Fitzgerald “ findet am Sonntag, 27. Juli, um 17 Uhr im Aufseßhöflein statt. Tickets gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen. red