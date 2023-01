Kürzlich hat Regierungspräsidentin Heidrun Piwernetz im Landratssaal der Regierung von Oberfranken das vom bayerischen Innenminister Joachim Herrmann verliehene Steckkreuz für besondere Verdienste um die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft an Barbara Lengenfelder aus Hirschaid ausgehändigt.

Sie trat 1980 in den Ortsverband Hirschaid ein und engagiert sich seitdem aktiv und in vielfältiger Weise für die Belange der Wasserrettung.

Von Anfang an war ihr sehr daran gelegen, ein möglichst breites Spektrum an Wissen und Fertigkeiten zu erwerben, um sich in viele Tätigkeitsfelder des DLRG-Ortsverbandes Hir-schaid einbringen zu können.

Immer die Kleinsten im Blick

Dem Lehrschein für Schwimmen und Retten und dem Bootsführerschein ließ sie zahlreiche weitere Lehrgänge folgen, wobei sie sich vor allem der Ausbildereignung widmete.

Ihr besonderes Engagement gilt seit rund 40 Jahren den Anfängerschwimmkursen. „Sie besitzen eine große Gabe, die Kurse für die kleinsten Schwimmer kindgerecht zu gestalten und auf die Bedürfnisse eines jeden Einzelnen einzugehen“, stellte Piwernetz in der Laudatio heraus. Mittlerweile ist Lengenfelder im Ortsverband als Leiterin des Anfängerschwimmens gesamtverantwortlich für alle Schwimmkurse . Insbesondere nach der langen coronabedingten Unterbrechung der Schwimmausbildung waren sie und ihr Team stark gefordert, um der bis heute anhaltend hohen Nachfrage nach Anfängerschwimmkursen gerecht zu werden.

Zwischen 1982 und 2001 stellte sie sich im Ortsverband Hirschaid als Technische Leiterin beziehungsweise stellvertretende Technische Leiterin zur Verfügung. Außerdem kümmerte sie sich 15 Jahre lang als Schatzmeisterin um die Finanzen des Ortsverbandes. Schließlich wurde sie vor zwei Jahren zur stellvertretenden Vorsitzenden des DLRG-Ortsverbandes gewählt und trägt damit Verantwortung in vorderster Reihe.

Auf überörtlicher Ebene war sie zunächst Revisorin und später Schatzmeisterin des DLRG-Bezirksverbandes Oberfranken und übte von 2016 bis 2021 das Amt der stellvertretenden Bezirksvorsitzenden aus.

„Über all die Jahre waren Sie stets bereit, Zeit für sich selbst, Zeit für die Familie und Zeit für Freunde zu entbehren, um diesen wichtigen Dienst für die Allgemeinheit zu tun“, hob Piwernetz weiter hervor.

Medaille für Göller

Außerdem wurde die ebenfalls vom Bayerischen Staatsminister des Innern, für Sport und Integration verliehene Medaille für besondere Verdienste um die kommunale Selbstverwaltung in Bronze an Baptist Göller aus Burgebrach überreicht. Er wurde 1990 in den Marktgemeinderat von Burgebrach gewählt und gehörten diesem bis 2020 an.

Von 1990 bis 1996 und von 2008 bis 2020 übte Babtist Göller zugleich das Amt des Dritten Bürgermeisters aus. Zudem war er in vielen Ausschüssen und Gremien tätig.

„Über drei Jahrzehnte haben Sie mit Ihrem persönlichen Einsatz und konstruktiven Vorschlägen die Entwicklung des Marktes Burgebrach in positiver Weise beeinflusst und vorangebracht“, stellte Piwernetz in ihrer Laudatio heraus.

Darüber hinaus engagierte sich Babtist Göller von 1996 bis 2008 auch im Kreistag Bamberg. red