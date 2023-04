Mozarts „ Zauberflöte “ ist in der Bamberger Freimaurerloge aufgeführt worden und hat die Besucher laut einer Pressemitteilung verzaubert.

Die Freimaurerloge zur Verbrüderung an der Regnitz hatte die Öffentlichkeit zu den Aufführungen eingeladen und sehr viele Gäste waren dem „Ruf der Zauberflöte “ gefolgt.

Das Kulturteam der Freimaurer um Jochen Neurath hatte im Februar mit Musikern der Bamberger Symphoniker und einem Schauspieler in der Rolle des Sprechers ein Werk aufgeführt, das allen gut bekannt sei, erklärte Matthäus Kestler, Meister vom Stuhl, aber in dieser Form noch nie in einem Freimaurertempel zur Aufführung gekommen sei: Mozarts Zauberflöte in einer „nahezu unbekannten Bearbeitung aus dem Jahre 1793 für Flöte, Streichtrio und Sprecher von F. H. Ehrenfried“.

Die Eintrittsgelder der über 400 Besucher und weitere Spenden wurden gesammelt und nun der Organisation humanitarianaid gespendet: ein großes Netzwerk, das die Freimaurer als Freimaurer „geradezu auffordert, in der Welt zu wirken und Not zu lindern“.

Unterstützung sei auch von Bamberger Firmen und Freimaurer-Brüdern gekommen, die sich mit weiteren Spenden einbracht hätten.

Auch die Großloge der Alten, Freien und Angenommenen Maurer von Deutschland hätte sich großzügig beteiligt.

So seien insgesamt 7000 Euro gesammelt worden, die nach einer feierlichen Tempelarbeit feierlich den Organisatoren von humanitarianaid übergeben wurden. red