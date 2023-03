Auch wenn im bebauten Stadtgebiet noch nichts zu sehen ist, die Vorbereitungen für den Ausbau der Bahnstrecke in Bamberg haben längst begonnen. Das zeigt sich zum Beispiel in der Südflur. In dem sensiblen Rückzugsgebiet südlich der Brose-Arena, in dem ein Großteil des Bamberger Trinkwassers gewonnen und der Stadtwald bewirtschaftet wird, werden die Weichen für die Anforderungen des erweiterten Bahnverkehrs gestellt.

Zum Wasserwerk

„ Bamberg on Tour“, die Radtour von Bürgerinnen und Bürgern mit der Stadtspitze und fachkundigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung, will stadtrelevante Themen näherbringen. Wer mit in den Stadtwald radeln möchte, ist herzlich eingeladen. Um Anmeldung und etwas Zeit wird gebeten. Nach der Begrüßung und einer kurzen Einführung auf dem Maxplatz ist das Wasserwerk am Tännig das erste Ziel. Der Bahnausbau hat Auswirkungen auf die Brunnen. Zum einen muss das Wasserschutzgebiet verlegt werden. Zum anderen müssen sogenannte Horizontalbrunnen gebaut werden.

Die Bauarbeiten sind bereits im Gange. Unklar ist, ob der Wald auf beiden Seiten der Bahntrasse mit einer Grünbrücke verbunden werden kann, wie es der Stadtrat fordert. Die Bahn lehnt dies bisher ab.

Forstamtsleiter Johannes Hölzel, der „ Bamberg on Tour“ fachlich begleiten wird, hält die Brücke für sinnvoll, weil sie eine wichtige Verbindung für Wildtiere aller Art in dem durch die Bahntrasse zerschnittenen Stadtwald darstellt. Der zweigleisige Ausbau bringt weitere Anforderungen an die Waldbewirtschaftung mit sich. So muss z.B. die Höhe der Bäume so begrenzt werden, dass die Oberleitung nicht beschädigt wird.

Naturnahe Bewirtschaftung

Der Stadtwald steht unter besonderem Schutz. Denn in seinem Untergrund schlummert das Grundwasser, aus dem der größte Teil des Bamberger Trinkwassers gewonnen wird.

Deshalb hat der Stadtrat schon vor über 30 Jahren beschlossen, den Stadtwald naturnah zu bewirtschaften. Im Rahmen von „ Bamberg on Tour“ wird gezeigt, was eine naturnahe Bewirtschaftung ausmacht.

Zum Abschluss der Tour durch den Stadtwald wird das Bundesprogramm „Biodiversität“ genauer vorgestellt. red