Ein Streit zwischen einem Baggerfahrer und zwei Autofahrern in Scheßlitz eskalierte derart, dass nun Ermittlungen wegen Körperverletzung und Nötigung eingeleitet wurden. Am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr war an der Straßenbaustelle in der Austraße die Durchfahrt durch einen Bagger blockiert. Ein herannahender Autofahrer , der den Bereich passieren wollte, forderte den Baggerfahrer auf, zur Seite zu fahren. Der Baggerfahrer drohte ihm daraufhin Schläge an. Als dann ein weiterer Pkw-Fahrer hinzukam und hupte, geriet der Baggerfahrer in Wut, rannte zum Auto, öffnete die Fahrertür und versetzte dem Fahrer mehrere Faustschläge ins Gesicht, so dass dieser eine blutende Platzwunde erlitt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land, Telefon 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.

Einbrecher gegen Wochenendhaus an

Im Laufe der vergangenen Woche wurde in ein Wochenendhaus, das sich direkt an der Ortsverbindungsstraße zwischen Zapfendorf und Kirchschletten befindet, eingebrochen. Der oder die Täter wuchteten mit brachialer Gewalt zwei Massivholztüren auf, um ins Gebäude zu gelangen. Dort wurden dann Teile einer Musikanlage entwendet. Der angerichtete Sachschaden wird auf mindestens 1000 Euro, der Entwendungsschaden auf rund 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land entgegen.

Graffiti an der Priesendorfer Schule

Unbekannte haben in den zurückliegenden Tagen das Schulhaus in der Schindsgasse mit neongelber Farbe beschmiert. Die Graffitis wurden an der Außenfassade der Sporthalle, im Bereich des Eingangstores und am Treppenaufgang des Schulgebäudes angebracht. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

Mountainbike

auf Abwegen

Der Diebstahl eines Fahrrades wurde der Polizei am Freitagnachmittag gemeldet. Die Geschädigte hatte ihr Mountainbike, Marke Rockrider, Rahmenfarbe Weiß/Rosa, am Morgen am Bahnhof abgestellt. Als sie gegen 13.45 Uhr zurückkam, war es weg. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Silberner Kleinwagen gesucht

Einen Sachschaden in Höhe von rund 600 Euro hinterließ ein bisher unbekannter Unfallverursacher an einem schwarzen VW-Passat in Bischberg. Die Geschädigte hatte am Freitagvormittag ihren Pkw am Parkplatz vor der Kinderarztpraxis in der Pfarrer-Geist-Straße abgestellt. Im Zeitraum zwischen 9.15 und 9.40 Uhr kam es dann zur Beschädigung an der linken hinteren Tür, verursacht vermutlich beim Ein- oder Aussteigen durch Insassen eines silbernen Kleinwagens. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Telefon 0951/9129-310 entgegen. pol