Innerhalb der letzten Woche wurden mehrere Reifenablagerungen in der Stadt Bamberg und in der Gemeinde Memmelsdorf bekannt. An zwei Waldwegen neben der Staatsstraße 2276 von Bamberg in Richtung Geisfeld, noch vor der Autobahnüberführung, wurden einmal neun und einmal elf Pkw-Reifen unterschiedlicher Größen abgelagert, die teilweise mit gelber Ölkreide mit Fahrzeugtypen beschriftet waren. Dieselbe Schrift fand sich teilweise an elf weiteren Reifen, die zwischen einem Waldweg, der von der Kreisstraße zwischen Memmelsdorf und Pödeldorf abgeht, und dem Ottensee abgelagert wurden. Außerdem wurden neben dem Memmelsdorfer Friedhof Fasanerie weitere Reifen abgelagert. Wer hat Beobachtungen gemacht? Welcher Reifenhändler oder welche Werkstatt hat noch brauchbare Reifen mit Fahrzeugtypen in gelber Schrift beschriftet und abgegeben? Hinweise erbittet die Wasserschutzpolizei Bamberg, Telefon 0951/9129-590.