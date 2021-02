Wo andere Leute auf der Grünfläche Ball spielen oder Menschen auf eine Joggingrunde in den Abendstunden gehen, sammelten sich am vergangenen Freitag ab 17.30 Uhr Demonstranten für einen Autokorso am Parkplatz am Fuchsparkstadion. Unter dem Motto "Gegen die Coronamaßnahmen, für Friede, Freiheit und Selbstbestimmung" waren 50 Autos von der Gruppe Stay Awake angemeldet worden.

Bevor die Kolonne vom Parkplatz steuerte, musste noch ein Tablet auf ein Standbein auf der Ladefläche eines Pickups befestigt werden, damit der Livestream alles in Szene setzen konnte. Gut 40 Leute standen ohne Masken in Grüppchen zusammen und plauschten. Manche machten noch Selfies von sich und ihren mit Flaggen und Plakaten geschmückten Karossen. Manche Teilnehmer kamen extra aus dem Kreis Haßfurt oder Kitzingen angefahren. Dann kam die Polizei , um für die notwendige Sicherheit zu sorgen. Und so setzte sich ab 18 Uhr die Flotte, bestehend aus rund 30 Fahrzeugen mit SUVs, Kleinwagen, einem Wohnmobil, Geländewagen und sogar einem Pferdeanhänger mit dem Banner "Corona - Fehlalarm?" ohne politische Rede in Bewegung.

Teils mit Deutschland- und Frankenfahnen am Dach, fuhren sie vom Platz in den Sonnenuntergang über die Starkenfeldstraße. Ihren Ritt filmten viele Beifahrer aus dem Fenster mit dem Smartphone. Blaulicht, Musik aus dem Lautsprecher und Hupkonzerte untermalten die Fahrt. Nach rund anderthalb Stunden Kreuzfahrt durchs Stadtgebiet mit Tempo 25 endete die Tour an einem Parkplatz in der Nürnberger Straße.