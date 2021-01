Im zweispurigen Bereich der B 505 in Höhe Pettstadt in Richtung Schlüsselfeld zog am Donnerstagabend gegen 21.40 Uhr ein 38-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Gespann auf die Gegenfahrbahn, um zwei vorausfahrende Lkw zu überholen. Ein entgegenkommender Autofahrer musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Auch der Lkw-Fahrer bremste ab, brach den Überholvorgang ab und zog zurück auf die rechte Fahrbahnseite. Diese gefährliche Situation beobachtete zufällig eine Polizeistreife. An der Abfahrt Erlach/Hirschaid wurde der Lkw-Fahrer einer Kontrolle unterzogen. Nach Belehrung durch die Beamten räumte der 38-Jährige ein, bewusst überholt zu haben. Nach anschließender Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde die Sicherstellung des Führerscheines wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch grobes Fehlverhalten beim Überholen angeordnet. Der gefährdete Autofahrer wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Telewfonnummer 0951/9129-310 in Verbindung zu setzen. pol