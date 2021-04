Am Freitagmorgen gegen 11 Uhr ereignete sich in der Nürnberger Straße ein Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Fahrrad . Der Pkw-Fahrer wollte von einem Parkplatz auf die Nürnberger Straße fahren und übersah dabei den von rechts kommenden Radfahrer . Dieser wurde leicht verletzt und ins Klinikum verbracht. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.