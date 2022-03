Von der Sonne geblendet wurde am Donnerstagmorgen ein 22-jähriger Autofahrer – weshalb er in der Frankenstraße auf einen stehenden Müllwagen auffuhr. Ein Mitarbeiter, der das Fahrzeug in diesem Moment mit einer Mülltonne belud, wurde beim Zusammenstoß zwischen Auto und Laster eingeklemmt und schwer verletzt. Er musste mit dem Rettungsdienst ins Klinikum eingeliefert werden. Der genaue Unfallschaden muss noch ermittelt werden. pol