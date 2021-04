Ins Klinikum eingeliefert werden musste eine Seniorin nach einem Unfall am späten Montagnachmittag. Gegen 17 Uhr befuhr ein Opel-Fahrer die Starkenfeldstraße stadteinwärts und wollte dort an der Kreuzung Berliner Ring nach rechts abbiegen. Dabei übersah er die 78-jährige Fahrradfahrerin und erfasste diese mit der Motorhaube seines Autos . Hierbei wurde die Radlerin verletzt. An dem Fahrzeug und dem Fahrrad entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Unbekannte beschmieren Auto

Ein in der Siemensstraße abgestellter weißer Seat Ibiza wurde zwischen Freitag, 26. März, und 12. April mit einem schwarzen Edding beschmiert. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Täterhinweise nimmt die Polizei Bamberg-Stadt unter Telefon 0951/9129-210 entgegen.

Kurz vor 16 Uhr kam es am vergangenen Sonntag auf dem Berliner Ring in Höhe Zollnerstraße zu einem Unfall, weil eine 17-jährige VW-Fahrerin beim Linksabbiegen einen Motorradfahrer übersah, der ihr stadtauswärts entgegenkam. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wobei sich der 22-jährige Kradfahrer mittelschwere Verletzungen zuzog und ins Klinikum eingeliefert werden musste. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in einer Gesamthöhe von rund 20 000 Euro. Die Unfallverursacherin war Fahranfängerin mit begleitetem Fahren und war mit einer Begleitperson unterwegs. pol