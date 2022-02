Das Katholische Bildungswerk Bamberg bietet eine kostenlose Online-Veranstaltung „Authentisches Marketing“ mit Claus-Christian Carbon der Universität Bamberg am Donnerstag, 10. Februar, um 19 Uhr an. Marketing ist in Deutschland oft negativ besetzt, weil vermeintlich angepriesene Werte weder gelebt noch vorhanden sind. Marketing kann aber auch mit entsprechender aktiver und kreativer Beteiligung sehr zielgenau ausfallen. Besonders spannend ist dabei ein Marketingkonzept , welches am Lehrstuhl für Allgemeine Psychologie und Methodenlehre der Uni Bamberg entwickelt wurde und als „Authentisches Marketing“ bezeichnet wird. Durch das gemeinsame Herausarbeiten von Kernwerten entsteht auch eine stimmigere und effizientere interne Kommunikation, die Teamgeist und Verbundenheit der Mitarbeiter mit dem Marketing-Objekt stärkt. Anmeldung ist erforderlich unter 0951/9169112, E-Mail: kab-veranstaltungen@kab-bamberg.de oder Homepage: https://www.kab-bamberg.de/veranstaltungen/aktuelle-veranstaltungen.html. red