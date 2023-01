Jedes Jahr ehrt der Landkreis Bamberg Bürgerinnen und Bürger für ihr ehren-amtliches Engagement. Auch die Auszubildenden des Landratsamtes bewiesen wieder einmal, wie wichtig ihnen der Einsatz für ihre Mitmenschen ist, indem sie beim Martinimarkt im Bauernmuseum Bamberger Land nach zweijähriger Corona-Pause einen eigenen Stand betreuten.

Zeit, Herzblut und Geld investiert

Vor Ort verkauften sie selbstgebackene Leckereien und Kaffee und sammelten so Geld für einen guten Zweck. Landrat Johann Kalb erklärte bei der Übergabe der Spendensumme: „Ihr habt Zeit, Herzblut und Geld auf eure Verkaufsaktion im Rahmen des Martinimarkts verwendet – dafür danke ich euch von Herzen. Mit eurer Spende setzt ihr ein humanes Zeichen für das ehrenamtliche Engagement.“

Der gesamte Erlös von 800 Euro kommt „Integra Mensch“ zu Gute. Dies ist ein Bereich der Bamberger Lebenshilfe-Werkstätten gGmbH. Aufgabe der Inklusionsbegleiter ist es, Menschen in Stadt und Landkreis Bamberg in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Die Betriebe, u. a. seit Jahren das Landratsamt Bamberg, übernehmen die Patenschaft für einen oder mehrere Menschen mit Lernschwierigkeit oder einer psychischen Behinderung und stellen individuell angepasste Arbeitsplätze zur Verfügung. Bisher sind über 160 Arbeitsplätze in Betrieben in der Region Bamberg entstanden, davon 145 dauerhafte Patenschaftsarbeitsplätze sowie 16 sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse. red