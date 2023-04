Sportlehrer Volkmar Zapf und seine Schule, das Kaiser-Heinrich-Gymnasium Bamberg , sind mit einer hohen Auszeichnung durch den Bayerischen Minister für Unterricht und Kultus, Michael Piazolo , bedacht worden.

Im Rahmen der diesjährigen Schulsport-Ehrung in München erhielt Studiendirektor Volkmar Zapf die bayerische Schulsport-Verdienstmedaille für herausragendes Engagement. „Mit bewundernswerter Begeisterung und nachhaltigen Impulsen sind Sie tagtäglich im Einsatz – oft im Hintergrund und das weit über Ihre beruflichen Verpflichtungen hinaus“, sagte Minister Piazolo (FW).

Seit vielen Jahren gebe Volkmar Zapf seine kreativen und praxiserprobten Ideen in regelmäßigen Fortbildungen weiter und trage somit zu einer dauerhaften Qualitätssicherung und Qualitätssteigerung im landesweiten Schulsport bei. Besonders die Bereiche Basketball, Sportspiele und die Vermittlung von Spielkompetenz liegen ihm dabei am Herzen. Darüber hinaus betreut Volkmar Zapf seit Jahren bei den Schulsport-Wettbewerben unterschiedliche Schulmannschaften, insbesondere im Basketball mit weit überdurchschnittlichem Erfolg, und dient in Bamberg als zentrale Schnittstelle zwischen Schule und Verein.

Zapf war selbst Profi-Basketballer und wurde als Spieler mit Bamberg deutscher Meister. red