Aus noch ungeklärter Ursache geriet eine 74-jährige Autofahrerin am Donnerstagmittag kurz vor dem Kreisverkehr am Ortseingang auf die Gegenfahrbahn und fuhr daraufhin in den Ausfahrbereich des Kreisels. Dort konnte ein entgegenkommendes Auto gerade noch ausweichen. Eine weitere nachfolgende Audi-Fahrerin schaffte ein Ausweichmanöver jedoch nicht mehr und prallte mit dem Pkw, Daimler Chrysler , der Seniorin zusammen. Beide Fahrzeugführerinnen erlitten dabei leichte Verletzungen und begaben sich in ärztliche Behandlung. Ihre stark beschädigten und nicht mehr fahrbereiten Autos (Schaden insgesamt 20 000 Euro) wurden von Abschleppunternehmen geholt. Die Straßenmeisterei entfernte die an der Unfallstelle ausgelaufenen Betriebsflüssigkeiten und kümmerte sich um die Aufstellung von Warnschildern.