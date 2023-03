Die Ausstellung „Wilde Buchenwälder “ in der Tourist-Info in Ebrach öffnet am Samstag, 1. April, wieder ihre Pforten und lädt auch beim Ostermarkt in Ebrach am Sonntag, 2. April, alle Gäste zu einem Besuch ein. Laut Pressemitteilung des Landratsamtes ist dieses Jahr ein neues Tierpräparat zu sehen: ein junger Biber ergänzt die „alte Belegschaft“ aus Wildkatze, Dachs und Co. im Walddiorama. Fester Bestandteil der Ausstellung sind seit vergangenem Jahr lebensechte Amphibienmodelle in ihren nachgebauten Lebensräumen.

Die Ausstellung bietet Einblicke in die faszinierende Welt naturbelassener Buchenwälder , die auch spielerisch erkundet werden kann: Ein Waldbodentunnel für Kinder, eine aufklappbare Spechthöhle, Zunderschwämme und ein digitaler Infotisch sind Teil der Ausstellung . Großflächige Waldfoto-Projektionen sollen zudem Atmosphäre schaffen. Wer es ruhig angehen will, kann es sich mit einem Buch in der kleinen Bibliothek gemütlich machen. Die Mitarbeiter geben gerne Auskunft zu den Buchenwäldern , aber auch zu Ausflugszielen im Naturpark Steigerwald. Außerdem informieren sie gerne über attraktive Wanderwege. Die Ausstellung am Marktplatz 5 in Ebrach ist bis Oktober geöffnet: Mittwoch bis Sonntag von 13 bis 17 Uhr und nach Vereinbarungen. Freier Eintritt. red