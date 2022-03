Zwei Kleingruppen gerieten am späten Freitagabend auf einem Tankstellengelände in Hirschaid aneinander. Aus einem verbalen Streit entwickelte sich schnell eine handgreifliche Auseinandersetzung. Zwei tadschikische Staatsangehörige sitzen nun in Untersuchungshaft.

Die Personen hielten sich zunächst gegen 22.45 Uhr auf dem Parkplatz der Tankstelle auf. Aus bislang unklarer Ursache entbrannte zwischen einem 29-jährigen Tadschiken und zwei 31 und 33 Jahre alten Männern, ebenfalls tadschikischer Herkunft, ein Streit . Diesen wird vorgeworfen, im weiteren Verlauf unvermittelt auf den 29-Jährigen eingeschlagen zu haben. Als Umherstehende auf das Geschehen aufmerksam wurden, hätten sie den Mann gepackt, ihn zu ihrem Auto gezogen und ihm gewaltsam zwei Mobiltelefone entwendet.

Erst als umherstehende Zeugen aktiv die Parteien getrennt und die Polizei verständigt hatten, ließen die Beteiligten schließlich voneinander ab. Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Bamberg-Land nahmen die beiden 31 und 33 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig fest und konnten bei deren Durchsuchung auch die Handys des Geschädigten auffinden.

Die beiden Männer wurden tags darauf einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg erging gegen sie in Untersuchungshaftbefehl . Sie sitzen nun laut Polizeibericht in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten. red