Die Eheleute Knittel aus Pödeldorf konnten das besondere Fest der eisernen Hochzeit begehen.

Horst Knittel wurde in Berlin geboren, seine zukünftige Ehefrau Berta im Sudetenland. Beide mussten flüchten, ihr Weg endete in Bayern. Beim Tanzen in Forchheim haben beide schließlich zusammengefunden und auch dort geheiratet.

Aus der Ehe gingen zwei Söhne und eine Tochter hervor. Berta als Hausfrau versorgte die drei Kinder, Horst erlernte den Beruf des Druckers in der Folienfabrik in Forchheim.

1969 bauten sie ihr Eigenheim in Pödeldorf , in dem das Ehepaar heute noch lebt. Viel Zeit verbringt der 87-Jährige in seinem großen Gemüse- und Obstgarten, ihre große Leidenschaft sind Campingurlaube.

Es gratulierten ihre Kinder und Enkelkinder, Nachbarn und Bekannte. red