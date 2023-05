In der Gemeinde Litzendorf und vier weiteren deutschen Städten startet in diesem Jahr die Initiative „Deutschland besser machen – mit der zukunftsfähigen Stadt“ der Körber-Stiftung. Das Ziel: Bürger entwickeln nachhaltige lokale Klimaprojekte – gemeinsam mit Politik und Verwaltung.

Anfang 2023 hat die Gemeinde Litzendorf mit einem Workshop für den Gemeinderat begonnen, das Thema „Nachhaltiges Handeln in der Gemeinde“ voranzubringen. Aufbauend auf bereits bestehenden Projekten in Themenfeldern wie „Natur und Umwelt“, „Soziale Infrastruktur“ oder „Wirtschaft“ erarbeitete der Gemeinderat Ideen , was Litzendorf in Sachen Nachhaltigkeit noch besser machen kann. Nun haben die Bürgerinnen und Bürger das Wort.

Ob Begrünungsmaßnahmen, die Förderung der „Share-Economy“ oder eine „Umweltseite“ im Mitteilungsblatt – die Bürgerinnen und Bürger von Litzendorf können in den kommenden Monaten ihre Ideen für lokale Klimaprojekte sammeln und aktiv in die Gemeindeverwaltung und -politik einbringen.

Ende Mai geht es los

Am 23. Mai startet die Gemeinde mit Unterstützung des Landkreises Bamberg und in Kooperation mit der Körber-Stiftung das Beteiligungsprojekt „ Litzendorf besser machen!“ mit einer öffentlichen Auftaktveranstaltung im Pfarrheim Litzendorf um 19 Uhr. „Ich bin sehr gespannt auf den Ideenreichtum unserer Bürgerinnen und Bürger – und vor allem darauf, welche Projekte wir in diesem Jahr konkret umsetzen können. Wir sind offen für neue und spannende Ideen , um die verschiedenen lokalen Klimaprojekte voranzubringen. Es ist schön, dass uns der Landkreis Bamberg dabei unterstützt“, berichtet Wolfgang Möhrlein, Bürgermeister der Gemeinde Litzendorf .

Auch Bambergs Landrat Johann Kalb ist von der Initiative überzeugt: „Der Kreistag hat den Beschluss zur Erstellung einer Nachhaltigkeitsstrategie bis 2025 auf den Weg gebracht. Um die Ziele zu erreichen, müssen auch die Landkreisgemeinden ihren Beitrag leisten. Deshalb begrüßen wir das Engagement von Litzendorf sehr“, so Landrat Johann Kalb .

Zentraler Bestandteil der Initiative ist das Dialogformat „Runder Tisch“: Ab Juni 2023 sind alle eingeladen, bei Treffen vor Ort und im digitalen Raum Projektideen zu entwickeln und umzusetzen. Die Website deutschlandbessermachen.de bietet Interessierten die Möglichkeit, eigene Tischgespräche zu organisieren sowie eine Übersicht aller Termine. red