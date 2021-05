Weil er seine Geschwindigkeit nicht an die Witterungsverhältnisse angepasst hatte, geriet am Dienstagmorgen ein 38-jähriger Skoda-Fahrer mit seinem Auto auf der regennassen Fahrbahn der A 70 ins Schleudern und prallte in einem Kurvenbereich in die Mittelschutzplanke. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Pkw und der Schutzplanke entstand Sachschaden von insgesamt rund 12 000 Euro.