34 junge Musikerinnen und Musiker aus der Region Bamberg /Forchheim hatten vor einiger Zeit beim Regionalwettbewerb „ Jugend musiziert “ in Bamberg erste Preise gewonnen und sich damit für den bayerischen Landeswettbewerb qualifiziert, der in Passau ausgetragen wurde.

In den Solokategorien Klavier, Harfe, Gesang, Drum-Set (Pop) und Gitarre (Pop) sowie den Ensemblekategorien Blasinstrumente, Streichinstrumente und Akkordeon sowie besondere Besetzungen für Kompositionen Neuer Musik spielten und sangen ca. 830 Teilnehmende aus ganz Bayern um Punkte und Preise.

In fünf verschiedenen Altersgruppen (AG) wurden die Teilnehmenden von insgesamt 70 Fachjurorinnen und -juroren in 17 Jurygremien bewertet. Am Ende gab es viele strahlende Gesichter, denn alle Teilnehmenden aus der Region Bamberg /Forchheim kehrten mit einem Preis nach Hause zurück.

Eine Solistin und vier Ensembles konnten sich dabei mit einem ersten Preis für das große bundesdeutsche Finale, den Bundeswettbewerb qualifiziert, der vom 25. Mai bis 2. Juni in Zwickau stattfindet.

Das beste Ergebnis erzielte das Fagott-Duo Chiara und Alexander Martens, das 25 Punkte und damit die Höchstwertung erhielt. Ebenfalls in Zwickau dabei sind das Violin-Duo Noemi und Klara Németh, das Violin-Trio Jana Appelfeller, Klara Németh und Tamina Heinle, das Duo Jonas Appelfeller (Violine) und Lukas Appelfeller (Viola) sowie die junge Pianistin Lea Hugel.

Weitere Ensembles, die ebenfalls einen ersten Preis (23-25 Punkte) erhielten, können aufgrund ihres Alters noch nicht am Bundeswettbewerb teilnehmen. Dieser ist erst ab AG III vorgesehen.