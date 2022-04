Am Sonntag nach Ostern feierten die beiden Kirchengemeinden Schney und Buch am Forst gemeinsam Konfirmation . Der festlich-fröhliche Gottesdienst wurde musikalisch mit ganz klassischen Liedern wie „Tut mir auf die schöne Pforte“ und modernen Liedern wie „10.000 Gründe“ von der Band „Glasklar“ und Lavinia Richter an der Orgel begleitet.

In ihrer Predigt forderte Pfarrerin Tanja Vincent die Gemeinde zum Basteln auf. Aus einem Blatt Papier entstanden nacheinander ein Schiff, ein Haus, ein Taufkleid und ein Kreuz. Damit erklärte sie, wie gut es ist, mit dem Glauben unterwegs zu sein und überall eine Mannschaft, sprich eine Gemeinde finden zu können. Für viele ist auch das feste Haus oder die „eigene“ Kirche wichtig, in der man zentrale Ereignisse im Leben wie die Konfirmation feiert. Bei der Taufe wurde den Konfis zugesagt, dass Gott immer dabeibleibt und vergibt, wo mal etwas nicht gelingt, und das Kreuz für Christinnen und Christen ein Zeichen dafür ist, dass Gott stärker ist als alles andere und wir uns immer auf ihn verlassen können. Nach der Einsegnung der vier Konfirmanden betonte das auch die Schneyer Vertrauensfrau des Kirchenvorstands, Diana Witzgall, und lud die jungen Leute ein, sich in der Gemeinde einzumischen. Sie versprach, immer ein offenes Ohr für ihre Anliegen zu haben.

Gemeinsam wurde auch Abendmahl gefeiert, und die Konfirmandinnen und Konformanden nutzten diesen Moment, um sich mit einer Rose bei den Paten zu bedanken.