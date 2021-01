Viel kaputtes Blech ist die Bilanz eines Unfalls am Mittwochmorgen gegen 8.40 Uhr in der Hafenstraße.Eine 20-jährige Autofahrerin verlor im Kurvenbereich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der schneenassen Fahrbahn die Kontrolle über ihren Ford Fiesta. Sie kam von der Fahrbahn ab und touchierte einen am Straßenrand stehenden Audi . Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro, verletzt wurde niemand.

Opel rollt auf

geparkten VW

Am Mittwochnachmittag gegen 14.10 Uhr parkte ein 54-Jähriger seinen Opel auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Breitenau. Er stieg aus, ohne offensichtlich die Handbremse gezogen zu haben. Zwei Zeugen konnten beobachten, wie der Opel auf einen geparkten VW Fox rollte. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.

Unbekannte verkratzen geparkten Ford

Am Mittwoch zwischen 10 und 10.30 Uhr haben Unbekannte einen am Schillerplatz abgestellten grauen Ford mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Schaden an der rechten Beifahrertür beläuft sich auf geschätzte 1000 Euro. Täterhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0951/9129-210 entgegen. pol