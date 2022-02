Am Freitag gegen 22.30 Uhr, kam ein Pkw-Fahrer auf der B22 zwischen Debring und Birkach nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Streugutbehälter. Die Fahrzeugfront am Audi wurde stark beschädigt und das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5500 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt. pol