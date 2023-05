Dass am 15. April das letzte Atomkraftwerk in Deutschland vom Netz gegangen ist, wurde bei der alljährlichen Tschernobyl-Gedenkstunde der Bamberger Landtagsabgeordneten Ursula Sowa ( Bündnis 90/Die Grünen ) an der Schildkrötenskulptur als Grund zum Feiern gewürdigt. Dennoch überwogen in der Runde am Regnitzufer nahe der Friedensbrücke die nachdenklichen Worte.

Gekommen war Hans-Josef Fell , während der rot-grünen Regierungszeit seit 1998 Bundestagsabgeordneter der Grünen und damals einer der Väter des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG). Er betonte, dass die Atomgeschichte Deutschlands und der Welt noch lange nicht zu Ende sei.

Kein Grund zur Sorglosigkeit

Als Folge der Tschernobyl-Katastrophe sind heute – 37 Jahre später – noch 1,8 Millionen Menschen in der Ukraine strahlengeschädigt, darunter mehrere Hunderttausend Kinder. „Große Landstriche sind nach wie vor unbewohnbar. Und die Waldbrände, die wegen des Klimawandels im Sommer immer häufiger ausbrechen, setzen in erheblichem Maße gefährliche nukleare Stoffe frei und verteilen sie in der Luft“, so Fell.

Grund zur Sorglosigkeit gebe es für die Menschen in Deutschland angesichts all der anderen Atomkraftwerke etwa in Tschechien, der Schweiz, Belgien, Schweden und Frankreich leider nicht. Dort seien Störfälle an der Tagesordnung.

Die Energiewende ist nach Überzeugung des ehemaligen Grünen-Politikers und Physiklehrers, der sich nach wie vor landesweit für erneuerbare Energien einsetzt, in vollem Gange. Im Jahr 2022 seien weltweit Milliarden in Solar, Wind und E-Mobilität investiert worden. Nur 30 Milliarden Dollar seien in die Atomkraft geflossen, und hier vor allem in den Rückbau der Anlagen und die Endlagerung des Atommülls .

Wo es neue Reaktoren gebe, steckten massive staatliche Subventionen dahinter. Fells Fazit: „Der Spuk der Atomkraft wird wegen der viel billigeren erneuerbaren Energien bald vorbei sein – was bleibt, ist der Atommüll .“ red