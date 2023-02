Annette von Bamberg kommt wieder mit ihrem Soloprogramm in die Domstadt. „Über 50 geht’s heiter weiter – jedenfalls für Frauen !“, lautet der Titel. Doch nicht nur das männliche Geschlecht ist das Hauptziel ihrer Spötterei.

Am Freitag, 24. Februar, und am Samstag, 25. Februar, steht Annette von Bamberg jeweils um 20 Uhr im Theater am Michelsberg auf der Bühne. Tickets gibt es unter bvd-ticket.de.

Frauen lachen über sich, Männer über andere. Annette von Bamberg zieht mit Lust und Freude über sich selber her, wie sie es – laut eigener Aussage – schon lange wagen wollte, aber sich nie getraut hat. Mit über 50 ist ihr nichts mehr heilig.

Dem Veranstalter zufolge darf sich das Publikum auf eine wilde Mischung aus explodierender Wortgewalt und treffsicherem Humor, gepaart mit Spontaneität und fröhlichem Optimismus freuen. red